Die besten Bilder Erfolgreiche Entmachtung in Saarbrücken: Narren übernehmen Rathaus von OB Conradt

Bereits am Donnerstag versuchten die Narren mit viel Tamtam das Saarbrücker Rathaus zu erobern. Am Samstag um 11.11 Uhr wurden die Verhandlungen fortgesetzt und der Saarbrücker Bürgermeister Uwe Conradt erfolgreich entmachtet. „Nun, Uwe, isses soweit, jetzt steht die ganze Narrenschar bereit. Nun steht ihr da wie Puppe, jetzt kriener enner off de Jubbe“, sagte Albert Kindel von dem Saarbrücker Karnevalsverein „Mr sin nit so“, lautstark.