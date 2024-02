Nach kurzen Verhandlungen Sulzbacher Narren überlassen Rathaus dem Bürgermeister

Rund 75 Akteure von der Kajuka und nochmal 55 von den Hofer Narren – es war die geballte Narrenschar, der sich Sulzbachs Bürgermeister Michael Adam am Freitagnachmittag gegenübersah. Die hatten sich zu den Verhandlungen zur Schlüsselübergabe jedoch nicht am Rathaus versammelt, sondern in der Aula, was der Verwaltungschef so nicht auf dem Schirm hatte. Kein Problem, ließ man halt die Kinder den obersten Sulzbacher zuerst mit lauter Stimme und dann mithilfe von Fußstampfern rufen.