Narrenring und Narrenschilde in Saarbrücken verliehen : Hohe Ehrungen für Karnevalisten

Saarbrücken Oberbürgermeister Uwe Conradt verlieh die Auszeichnungen am Samstag im Saarbrücker Rathaus.

Auch dieses Jahr wurden in alter Tradition langjährig engagierte Mitglieder der saarländischen Karnevalsvereine im Saarbrücker Rathaus geehrt. Oberbürgermeister Uwe Conradt verlieh am Samstag insgesamt drei Narrenschilder und den Narrenring, der dieses Jahr zum 61. Mal vergeben wurde. „Diese Auszeichnung soll Närrinnen und Narren ehren, die normalerweise nicht in der ersten Reihe stehen, aber die sich für ihren Verein besonders engagieren und langjährig den saarländischen Karneval unterstützen“, betonte Conradt in seiner Ansprache.