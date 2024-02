Guggenmusiker geben Gas „Guggenmusik ist eine Lebenseinstellung“

Ein letztes Mal für die Fastnachtszeit 2024 startete der große Konvoi der Nodepirade am gestrigen Dienstag von Sulzbach aus in Richtung des Fastnachtsumzuges in Zweibrücken. „Wir haben in den vergangenen vier Wochen auf 13 Kappensitzungen gespielt und sind seit Freitag auf den Umzügen in Merchweiler, Friedrichsthal, Göttelborn, Neunkirchen und Zweibrücken unterwegs. Die Fastnachtszeit ist unsere Zeit“, sagt Sebastian Schug, der 1. Vorsitzende der Nodepirade.