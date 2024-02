Schwere Zeiten für Rathaus-Chefs Narren stürmen Rathäuser in Altenkessel und Klarenthal

Altenkessel/Klarenthal · In Altenkessel ging Ulrich Schacht erst mit einem riesigen Hammer auf Roland Saar vom Verkehrsverein los, dann sprang er ihm auch noch an den Hals, nur, um endlich den Rathausschlüssel zu bekommen. Saar lenkte ein und bot unmittelbar Friedensverhandlungen an, der Bestechungsversuch mit Sekt hatte aber keinen Erfolg – die Narren übernahmen das Rathaus wie in jedem Jahr und feierten Marktfaasend drinnen und draußen.

11.02.2024 , 13:17 Uhr

In Altenkessel kaperten die Narren am Samstag das Rathaus. Hier schnappt sich Ulrich Schacht als Angreifer den Schlüssel von Roland Saar. Foto: BeckerBredel

Von BeckerBredel

Die Kesselflicker boten Auszüge aus ihrem Programm, die Garden waren zum Rathaus gekommen und der Elferrat unterstützte die Angriffe mit dem Riesenhammer. Letztlich übernahmen die Narren die Regentschaft bis zum Aschermittwoch.