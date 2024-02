Völklingen Narren ziehen bei Dunkelheit durch Wehrden

Wenn man alles richtig machen will, verkleidet man sich am besten gleich als Fisch. Das mag die Umzugsteilnehmerin gedacht haben, die in einem leuchtend blauen Haifischkostüm durch den nächtlichen Dauerregen beim Wehrdener Nachtumzug kraulte. Es schüttete, als sich der Umzug mit deutlicher Verspätung wegen des fehlenden Polizei-Führungsfahrzeugs endlich in Bewegung setzte. Da der Regen nicht überraschend gekommen war, hatten sich die Teilnehmer gut darauf vorbereiten können.