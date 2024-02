Göttelborn Faasebooze feierten mit knapp 30 Gruppen den Umzug in Göttelborn

In Göttelborn ist die Stimmung so gut, da tanzen sogar die Toten mitten auf der Hauptstraße. Verkleidet im Stil des mexikanischen Feiertages Día de Muertos stimmen die Höher Bube und Mäde einen Karnevalshit an, und als der Refrain einsetzt, springen sie auf und ab. Die Ideen für ihre Verbootzungen kommen „immer ganz spontan“, wie Katja Kalmes-Zimmer zwischenzeitlich erklärt. Die sehr schicken Kostüme sind selbst zusammengestellt und die weiße Schminke im Gesicht plus weitere Verzierungen ebenso. „Ganz individuell“, wie sie sagt.