Fastnacht in Dudweiler Die Traumfabrik der Paffekopper bringt die Zuschauer zum Toben

Dudweiler · Auf dem Pfaffenkopf wird die Traumfabrik lebendig: Vor vollem Haus brachte die Karnevalsgesellschaft 1955 Dudweiler-Pfaffenkopf am Samstagabend die Stimmung zum Überkochen. Das liege an der familiären und gemütlichen Atmosphäre des kleinen, aber feinen Vereinslokals, wie Elferratsmitglied und Geschäftsführer in Personalunion, Thomas Bohn, am Rande der Veranstaltung mitteilte.

09.02.2024 , 14:45 Uhr

Mathilda Magnifique alias Matthias Rennig-Voigt (rechts) mit Sitzungspräsident Tobias Heintz von der KG Pfaffenkopf. Foto: Stefan Bohlander

Von Stefan Bohlander

„Es ist immer Stimmung da“, sagte er. Als persönliches Highlight gab er die Minigarde an, die seien einfach immer süß.