Einblick in die Generalprobe Was die Zuschauer bei der Fernsehsitzung der „M’r sin nit so“ in der Saarlandhalle erwartet

„Brauche mir jetzt schon Pfälzer, um Spaß zu han?“, scherzte ein Besucher beim Auftritt von Jens Gabler. Was viele jedoch nicht wissen: Der Redner, der seit Jahren in der Pfälzer Fastnacht eine sehr bekannte Figur ist, wurde in Ottweiler geboren. Und als Saarländer schlüpfte er passenderweise in die Rolle des Knaubers, also einem „typischen Do-It-Yourself-Handwerker, der zu allem bereit, aber zu nichts fähig ist“, wie es Sitzungs-Präsident Ramon Gechnizdjani ausdrückte. Seinen Neujahrs-Vorsatz, sich nicht mehr aufzuregen, musste Knauber schnell über Bord werfen. Ob in der Band oder beim Friseur – überall gibt es zu viele Gründe, in Rage zu geraden.