Umzug in Dudweiler Dudweiler Umzug in königlichem Flair

Hoheitliche Pracht bei der Dudweiler Faasenacht! Der Festausschuss Dudweiler Faasenacht präsentierte im Karnevalsumzug Dudweiler an Sonntag gemeinsam mit dem Dudweiler Carnevalclub (DCC) das erste Jugendprinzenpaar. Alle Dudweiler Faasenachtsvereine gaben Prinz André I. und Prinzessin Josefine I. ein wahrhaft königliches Geleit. Funken und Gardeformationen in traditionellen Uniformen, festliche Prunktwagen und natürlich viele Fußgruppen boten dem närrischen Volk am Straßenrand ein närrisches und buntes Spektakel.