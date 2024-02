Umzug an der Oberen Saar Anmeldungen für Umzug gehen durch die Decke

Während mancherorts die Ausrichter von Fastnachtsumzügen noch Mottowagen oder Fußgruppen suchen, gehen die Zahlen der Anmeldungen in Kleinblittersdorf durch die Decke. Für diesen Sonntag, 11. Februar, 14.11 Uhr, haben sich bereits 25 Wagen und 35 Fußgruppen angemeldet. „So viele waren es noch nie. Wir müssen sehen, wie es in dieser Größenordnung in diesem Jahr läuft. Vielleicht müssen wir im kommenden Jahr die Anzahl der Teilnehmer limitieren“, sagt Thomas Bur, Vorsitzender des ausrichtenden Vereins Fassendumzug Obere Saar.