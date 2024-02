Neuer Rekord seit 30 Jahren 15 000 Besucher bei Fastnachtsumzug in Kleinblittersdorf

Kleinblittersdorf · Tausende Menschen feierten am Sonntag den Fastnachtsumzug in Kleinblittersdorf. Mit über 50 Gruppen waren es so viele Teilnehmer wie zuletzt vor 30 Jahren.

11.02.2024 , 18:52 Uhr

Das Fastnachts-Schiff „Auricania“ der Auersmacher Kowe war der Hingucker beim Umzug in Kleinblittersdorf. Foto: Heiko Lehmann

Von Heiko Lehmann

Rekord-Kulisse beim Fastnachtsumzug in Kleinblittersdorf. Etwa 15 000 Menschen kamen am Sonntag an die Obere Saar und feierten einen außergewöhnlichen Umzug, der gerade einmal 800 Meter lang war. „In der Kürze liegt die Würze. Es hat wieder einmal alles gepasst. Es gab keine Zwischenfälle und der Umzug ist perfekt gerollt“, sagt Thomas Bur, der Vorsitzende des ausrichtenden Vereins „Faasendumzug Obere Saar“. Wie bei Petrus persönlich bestellt, endete der leichte Nieselregen um 14.11 Uhr und setzte nach gut zweieinhalb Stunden nach Umzugsende wieder ein.