Bis zu 10 000 Besucher erwartet Weiberfastnacht und Premabüba in der Saarbrücker Congresshalle – das erwartet die Zuschauer

An beiden Tagen soll der Saal West in einem „technisch anspruchsvollem Outfit“ glänzen. In der „SR 1

Disco“ seien alle Gäste richtig, die Lust auf Party-, Chart- und Faschings-Hits sowie Polonaisen haben, erklärt die CCS. Hier heizt das DJ-Duo Eric Dessloch und Lars Looper der Menge ein. Auf dem „Unserding Floor“ soll es das Beste aus House, R’n‘B, Charts und Partyhits mit dem „Club Kollektiv“ geben. Die Tanzgarde von „M´r sin nit so“ empfängt an beiden Tagen die Gäste am Eingang.