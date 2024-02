Fastnacht in Saarbrücken Mehr als 100 000 Narren feiern beim Burbacher Rosenmontagsumzug (mit Fotostrecke)

Bunt, laut und voll wurde es am Rosenmontag im Saarbrücker Stadtteil Burbach. Mit lauter Musik, guter Stimmung und natürlich jeder Menge „Schnäges“ zogen die Närrinnen und Narren zum traditionellen Burbacher Rosenmontagsumzug vom Bürgerhaus Rockershausen bis nach Burbach, wo der Umzug am Kreisverkehr Burbacher Stern am Nachmittag endete.