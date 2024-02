Karnevalsvereine und Besucher feiern in Naßweiler 22 Gruppen ziehen durch die Straßen und sorgen für gute Stimmung

Laute Musik, viele Süßigkeiten und bunte Karnevalsgesellschaften, sorgten für gute Stimmung und Spaß auf den Straßen in Naßweiler. Am Sonntag zogen 22 Gruppen beim Karnevalsumzug durch die Straßen. Gegangen wurde durch die Straße Am Kirchberg, die St. Nikolauser Straße und die Nassauer Straße