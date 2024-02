Völklingen feiert Fastnacht Heidstocker Faasebooze in großer Feierlaune

Die Marching-Band Völklingen, die Brass-Band Ludweiler und die Kapelle Gugge Mol sorgen dafür, dass beim Fastnachtsumzug der Aktionsgemeinschaft Heidstock (AGH) von Beginn an Musik drin war. Mit Pauken und Trompeten defilierten drei mal 11 Gruppen am Samstagnachmittag durch den Völklinger Stadtteil. Auch aus den zahlreichen Konserven kam Gute-Laune-Musik. „Wir feiern heut‘ die ganze Nacht zusammen, bis die Sonne wieder lacht“, schallte es durch die Straßen. Das sahen die Anwohner genauso. Einige Einfahrten verwandelten sich in Partyzonen. Auf dem Grill brutzelten Würstchen, mit dem ersten Freiluft-Bierchen des Jahres stieß man auf den nahenden Frühling an. Auch die jungen Faasebooze waren glücklich. Viel Leckeres zum Naschen landete in den Tüten und Taschen.