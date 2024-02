Rathaussturm in Quierschied Rathaussturm in Quierschied: Bürgermeister-Klone von Narren entlarvt

In Quierschied geht man neue Wege – wo sonst die Rathäuser im Idealfall von menschlicher Intelligenz geleitet werden, hatte sich Ober-Quierschder Lutz Maurer im diesjährigen Rathaussturm ganz auf KI verlassen. Der Bürgermeister hatte sich schlicht klonen lassen. „KI – Künstliche Intelligenz im Rathaus. Nix fier Eich – Kunst kenne na nett und Intelligenz is für eich a Fremdwort“, provozierte er die Narrenschar, die sich trotz sehr ungemütlichem Regenguss scharenweise vor dem Rathaus versammelt hatte. Zugleich versprach er: „Wir werden in den nächsten Wochen das Rathaus Quierschied und die gesamte Gemeinde umstellen auf die modernste Künstliche Intelligenz, die man sich nur vorstellen kann.“