Keine Putzfrau Gretel : Kramp-Karrenbauer verzichtet dieses Jahr auf Karneval-Auftritte

Die Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer in ihrer Rolle als „Putzfrau Gretel“. Foto: dpa/Boris Roessler

Saarbrücken/Berlin Obwohl die amtierende Verteidigungsministerin Sonderbotschafterin für den Karneval ist, gibt sie in diesem Jahr nicht ihre Paraderolle der Putzfrau Gretel.

Die CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer tritt in diesem Jahr nicht im Karneval auf. „Frau Kramp-Karrenbauer hat in dieser Session keine Auftritte im Karneval geplant“, teilte die CDU am Mittwoch auf Anfrage des Nachrichtenportals „watson“ mit. Im September war die Verteidigungsministerin vom Bund Deutscher Karneval (BDK) zur Sonderbotschafterin für das Kulturgut Fasching-Fastnacht-Karneval ernannt worden.