Fastnacht : Niedersalbacher Narren sind in Topform

Niedersalbach Sie brauchen keine Garden, denn sie haben ja ein Männerballett, einen tanzenden Bürgermeister und vieles mehr. Die Niedersalbacher Narren brachten den Saal gleich an zwei Abenden zum Kochen.

Das närrische Auditorium rastete mehrfach aus und verwandelte den Saal in ein Tollhaus. So, als Bürgermeister Thomas Redelberger mit Michael Baer (Der Kurz un der Long) ein feuriges Tanz-Duett auf die Bühne legte, bei dem das Publikum ausflippte. Oder als die Büttenneulinge Franzi Kraß und Aileen Bauer die Geschlechter durch den Kakao zogen. „Frauen sind Menschen mit Menstruationshintergrund“, witzelten sie. Und die Geschlechtsteile älterer Männer verglichen sie mit Weihnachtsbäumen: „Von der Wurzel an tot, die Kugeln hängen nur zur Dekoration.“

Die weiteren Termine : Kappensitzungen am Freitag, 14. Februar und Samstag, 15. Februar, NiSaBüBa am Samstag, 22. Februar, Kindermaskenball am Sonntag, 23. Februar.

Die beiden Läster-Ehepaare Ortsvorsteher Bruno Lesch mit Ehefrau Sibylle und NN-Ehrenpräsident Luggi Andres mit Ehefrau Steffi zelebrierten eine Weinprobe zum Totlachen. Mit schauspielerischer Glanzleistung verkosteten sie einen „Chateau de Migräne mit tollem Budget“ und lästerten in unnachahmlicher Manier. „Du riechst so gut, hast du ein neues Parfüm?“ wollte Luggi von Sibylle wissen. „Nee,“ griff Bruno ein, „das sin ihre 10 Kilo Orangenhaut“.

Herausragend war auch Conny Kraß. Die schwierige Reimrede beherrschen nur wenige, doch Kraß ist krass. So zog sie nicht nur Bürgermeister Thomas Redelberger mit einer Anspielung auf dessen Körpergröße durch den Kakao („Bei der Bürgermeisterwahl wurden die Menschen zweimal gequält und haben am Ende das kleine Übel gewählt“), sondern baute auch tagesaktuelle Themen, wie die Ministerpräsidentenwahl in Thüringen, in ihre Rede ein.