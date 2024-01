Verband saarländischer Karnevalsvereine Fastnachtsurgestein aus Humes mit Verdienstorden in Gold ausgezeichnet

Stolz präsentiert Werner Broschart den Verdienstorden in Gold des Verbands saarländischer Karnevalsvereine, der ihm am Freitag im Big Eppel verliehen worden ist. Für die SZ schlüpfte der Humeser Karnevalist am Montag in sein geliebtes Clownskostüm.

Foto: Heike Jungmann