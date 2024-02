Beim Umzug hatten am Sonntag die Fastnachter viel Spaß Kein Weg ist zu weit nach Wemmedswella

Wenn die Wolfskaul plötzlich zur Fußgängerzone wird und Dinosaurier, Micky Mäuse, Honigbienen und herzallerliebste Feen auf kurzen Beinen (deshalb auch ein kleines bisschen maulend) von Merchweiler Richtung Bildstockstraße strömen, dann, ja dann lockt der 45. Karnevalsumzug Wemmetsweiler kleine und große Fastnachtsfans an. Gut geschickt in der Session haben sich offensichtlich die Karnevalsvereine von Wemmetsweiler und Merchweiler, denn es regnete am Sonntagnachmittag (fast) nur Konfetti und Süßigkeiten. Die Gardemädchen von der Ki-Ka-Ju Merchweiler, den Wemmedswella Knausekäpp, der Mir senn do aus Merchweiler und den befreundeten Karnevalsvereinen aus dem Kreis Neunkirchen hatten kaum den Federnschutz aus durchsichtigem Plastik auf ihr keckes Hütchen gezogen, da kam sogar die Sonne heraus und strahlte mit den bunten Kostümen um die Wette. Bestens gelaunt waren deshalb die Akteure auf der Straße und die überaus fantasievoll kostümierten Umzugsgäste am Straßenrand.