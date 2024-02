Gaudiwurm in Neunkirchen Ganz Neinkerje stand kopp: So feierten die über 100 000 Narren beim Umzug

Kurz nach 13 Uhr: Es lässt sich erahnen: Da sind viele Zuschauer im Anmarsch zum Rosenmontagszug in diesem Jahr. Zwei Clowns, eine Elfe und zwei Hexen marschieren forschen Schrittes Richtung Scheib. Dort ist längst gesperrt. Die Aufstellung der Zugteilnehmer in der Hermannstraße ist im vollen Gange. Die Männer vom Betriebshof haben noch Ruhe vorm dem Sturm. Eine Bank steht parat: Guter Aussichtspunkt und Ruhemöglichkeit. Ein Blumenmädchen macht ein Selfie vor der Hauswand. Die ersten närrischen Besucher stehen in der Zweibrücker Straße in Position. In der Hermannstraße vorm Seniorenheim sitzen sie wie jedes bereit fürs närrische Heijoo. Der Wagen der Stadt, das Piratenschiff Jörlistho, steht ganz vorn. Um 14.11 Uhr geht es hier los. Gleich hinterm Piratenschiff auf dem Zahnfee-Express machen sich ebensolche mit blauen Perücken parat für ihren ersten Rosenmontagseinsatz. Auch der Chef selbst ist darunter. Aus geöffneten Fenster schallt Fastnachtsmusik. Schlümpfe stellen sich auf. NKA-Präsident Karl Albert hält auf dem Prinzenwagen schon die Stellung. Der wirkt so neu. „Nein“, sagt Albert, „nur etwas aufgehübscht. Neu vielleicht im nächsten Jahr. Aber alles eine Geldfrage.“