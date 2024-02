Rosenmontagsumzug in Stennweiler 2024 Kleiner, aber bunter und lustiger Gaudiwurm schlängelte sich durch Stennweiler

Es war ein verrücktes Fastnachtswochenende in Stennweiler. Nach der Kappensitzung der IGS Interessengemeinschaft Stennweiler am Samstagabend, sorgte der SVS (Sportverein Stennweiler) mit dem Rosenmontagsumzug für ein weiteres närrisches Ereignis. Es war kein Riesen-Gaudiwurm, aber ein bunter und lustiger Umzug, der am Montagnachmittag im Schiffweiler Ortsteil unterwegs war.