„Immer eine tolle Schau“ Schiffweiler: Der Fuchs lässt sich zum letzten Mal entmachten

Schiffweiler · Noch ein letztes Mal musste sich Markus Fuchs am Samstag gegen die geballte Macht der Narren aus seiner Gemeinde zur Wehr setzen, sich rechtfertigen für das, was er getan oder auch nicht getan hat und den Schlüssel des Rathauses für drei tolle Tage an die Schiffweiler Narren übergeben, ehe er ihn Ende September für alle Zeit aus der Hand geben wird.

11.02.2024 , 13:15 Uhr

Nach der Kapitulation des Bürgermeisters und der Machtübernahme durch die närrischen Regenten hatten auf der Schiffweiler Rathaustreppe alle wieder gut lachen. Foto: Heinz Bier

Von Heinz Bier

Fast schien es so, als würde bei ihm etwas Wehmut mitschwingen, als er nach seiner Kapitulation zurückschaute auf die Rathauserstürmungen in 16 Jahren, denn es war alles andere als ein Blick zurück im Zorn.