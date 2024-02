Der ganze Ort feierte den Sieg Eppelborn: Der Bürgermeister und seine Getreuen müssen sich ergeben

Tausende von Eppelbornerinnen und Eppelborner Narren säumten den Zug und feuerten die Aktiven kräftig an, den Bürgermeister zu entmachten. Das Prinzenpaar 3. und Nikolaus 1., flankiert von der Narrenschar aus der ganzen Gemeinde, an der Spitze Günter Schmitt, forderte den Verwaltungschef auf, endlich den Schlüssel des Rathauses herauszurücken. Nach etlichen verbalen Duellen ergab sich der nun gewesene Verwaltungschef den Faaseboozen, was blieb ihm ob der Übermacht schon anderes übrig. Zusammen mit all seinen Ortsvorstehern schwenkte er die weiße Fahne, Ende der Herrschaft von Andreas Feld und seinen Getreuen, bis Aschermittwoch. Schließlich wurde im ganzen Ort der Sieg der Narren gefeiert.