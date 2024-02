Karnevalistisches Können in der Gebläsehalle Neunkirchen Großes Tennis, super Stimmung und deutliche Worte bei der Gemeinschaftssitzung des Neunkircher Karnevals-Ausschusses

Es zeichnet gute Fastnacht aus, wenn sie auf aktuelle Geschehnisse eingeht. In Liedern, in der Bütt, bei den Kostümen oder in Form eines Mottos. „Die Daaler Fastnacht, so bunt wie Welt“, ist ein solches, das in wenigen Worten verdeutlicht, wofür Fastnacht steht. Der Vorsitzende des Neunkircher Karnevals Ausschusses (NKA), Karl Albert, griff dieses Motto eingangs der Gemeinschaftssitzung der NKA-Vereine am Freitagabend für ein klares Statement auf: „Faasenacht steht und muss immer gegen Extremismus, Ausgrenzung, Fremdenfeindlichkeit, Hass und Gewalt stehen.“