Findet nächstes Jahr nochmal ein Umzug statt? Macherbacher Nachtumzug erfreut sich großer Beliebtheit – doch anschließend schimpft der Ortsvorsteher

Inzwischen schon zum 19. Mal schlängelte sich der legendäre Nachtumzug am Freitagabend durch den sonst eher idyllischen Eppelborner Ortsteil Macherbach. Bereits gut eine Stunde vor dem Abmarsch des Gaudiwurms mit knapp 20 Fußgruppen und vielen aufwendigen Wagen herrschte in den Straßen und im Festzelt bei Livemusik Partystimmung. Die Feierlaune griff auch schnell auf die vielen kleinen und großen Faseboze, die die Zugstrecke in mehreren Reihen säumten, über. Viele hatten sich von Calmesweiler aus zu Fuß auf den Weg gemacht, um die besondere Atmosphäre beim Auftakt der Eppelborner Straßenfastnacht mitzuerleben. Selbst der aufkommende Regen konnte die Stimmung nicht trüben und es wurde an und auf der Strecke ausgelassen mit viel lauter Musik gefeiert.