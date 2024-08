Museen im Saarland Keramik-Schätze locken nach Neunkirchen

Schon ein erster Blick in die Präsentation ist beeindruckend. Wer zeitgenössische Keramik nicht kennt, wird verblüfft sein, wie vielfältig und außergewöhnlich diese Kunstform sein kann. Die Präsentation zeigt wenige Gefäße, einige Figuren, aber vor allem viele freie Objekte. Da wären zum Beispiel die ungewöhnlichen Boote des belgischen Künstlers Frank Steyaert. Seine Keramiken stellen Schiffskörper dar, deren Baumaterial an fossiles Holz erinnert. Mit großer Akkuratesse gestaltet er seine Objekte, legt sogar Holzplanken frei. Er ist mehrfach in der Sammlung vertreten, genau wie die ungarische Keramikerin Maria Geszler-Garzuly. „Ihr ist es gelungen, den Siebdruck in die Keramik einzuführen“, erklärt Liane Wilhelmus. Auch sie ist begeistert von den Keramikkunstwerken.