Kappensitzung Tanzparty im Knast Hüttigweiler: Der Präsident dreht eine Ehrenrunde und schlägt Rad

Hüttigweiler · Kurzweilige Kappensitzung der Eicherte in der Illtalhalle Hüttigweiler. Gefeiert wurde am Freitagabend bis in die Morgenstunden.

11.02.2024 , 16:00 Uhr

Der Präsident Andreas Kuhn dreht eine Ehrenrunde auf der Bühne in einem „scharfen“ Gefährt. Foto: Maria Boewen-Dörr

Von Maria Boewen-Dörr

Nach einer gelungenen Premiere herrschte bei der zweiten Auflage der Kappensitzung der Eicherte in der Illtalhalle erneut Hochstimmung. Präsident Andreas Kuhn, der immer wieder mit diversen Schlachtrufen das Publikum anfeuerte, konnte wahrlich aus dem Vollen schöpfen. Beste Büttenredner, sehr schöne Tanzformationen und starke Gesangsgruppen standen in den Startlöchern und lieferten gut Einstudiertes ab.