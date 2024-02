Es geht auch ohne einen Karnevalverein Stennweiler: Playback-Bühne frei für Geier Sturzflug

In Stennweiler braucht es keinen Karnevalsverein, um eine Kappensitzung auf die Beine zu stellen. Das übernimmt im Schiffweiler Ortsteil seit einigen Jahren die IGS (Interessengemeinschaft Stennweiler) und die hatte auch am Samstag in der ausverkauften Lindenhalle mit einer bunten Mischung aus Wort- und Showbeiträgen wieder für viel Gaudi gesorgt. Mit eigenen Akteuren, aber auch mit einigen Bühnengästen aus den Karnevalsvereinen innerhalb der Gemeinde.