Polizeieinsatz am Rande des Zugs In Spiesen meldeten sich jetzt Elversberger Zombies zurück

Viele kreative Fußgruppen, hübsch dekorierte Wagen und geniale Ideen zur Getränkebeförderung zeichneten den Spieser Umzug 2024 aus. Gestartet ist die Narrenschar am Dienstag Am Beckerwald und begeisterte auf einer zirka Zwei-Kilometer-Strecke über 6000 Zaungäste. Viele davon sind den Narren im Anschluss in die Langdellhalle gefolgt, um gemeinsam zu feiern.