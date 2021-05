Verdächtige Beobachtung in Neunkirchen : Rache-Aktion eines genervten Wanderers?

Mehrere armdicken Äste waren auf einer Strecke von etwa 300 Metern quer über den Weg gelegt. „Vermutlich sollte hier das Radfahren erschwert werden“, vermutet unser Leserreporter. Foto: Leserreporter

Neunkirchen/Heintz Ein Leserreporter meldet verdächtige Äste auf dem 12-Weiher-Weg in Neunkirchen. Handelt es sich um eine Falle für Radfahrer?

Bei den ersten Ästen glaubte unser Leserreporter noch an einem Zufall. Als der Wanderer aus Quierschied, der am 2. Mai auf dem 12-Weiher-Weg in Heintz unterwegs war, dem Pfad weiter folgte, kam er allerdings erst ins Stutzen – und dann kam ihm eine böse Ahnung. „Der ganze Streckenabschnitt, etwa 300 Meter, lag mit Ästen voll, alle zehn bis 20 Meter“, berichtet er der SZ. Zwar sind Äste in einem Wald nichts ungewöhnliches, aber die regelmäßigen Abstände und die Platzierung in der Mitte des Weges (siehe Bild rechts) wirkten auf ihn eindeutig wie Absicht.

Den Grund glaubt der Leserreporter, der anonym bleiben will, zu kennen: „Vermutlich sollte hier das Radfahren erschwert werden.“ Er selbst störe sich als Wanderer auch hin und wieder an den Radfahrern im Wald. „Aber derartige Barrieren in den Weg zu legen halte ich für höchst verantwortungslos. Nicht auszudenken, wenn ein Radfahrer in der Dämmerung ein Hindernis übersieht“, schreibt er.

Hat ein Waldbesucher, der sich über Radfahrer auf dem Wanderweg geärgert hat, eine absichtliche Falle gestellt? Was im ersten Moment wie Übertreibung klingt, hat leider einen realen Hintergrund. Der Wald ist ein hart umkämpftes Pflaster. Nicht erst seit Corona – doch die Pandemie hat das Problem verschärft. Geschlossene Fitnesstudios, eingeschränkte Freizeitaktivitäten und ein gesteigerter Bewegungsdrang treibt die Menschen vermehrt in die Natur. Dort kommt es immer wieder zu Konflikten zwischen Wanderern und Radfahrern. Und nicht immer bleibt es dabei bei harmlosen Wortwechseln: Anfang des Jahres gab es Berichte über Mountainbiker, die im Regionalverband Saarbrücken bei unterschiedlichen Gelegenheiten Wanderer in Gefahr brachten. Auf Mountainbike-Pisten, sogenannten „Trails“, rauschten sie mit hoher Geschwindigkeit durch den Wald, kreuzten dabei über selbst angelegte Sprungschanzen im Flug auch Wanderwege – und verfehlten nichtsahnende Spaziergänger dabei jeweils nur knapp. „Wären wir fünf Meter weiter gewesen, dann wäre es um uns geschehen“, berichtete ein geschockter Wanderer daraufhin der Saarbrücker Lokalausgabe der SZ.

Ein anderer Fall mit umgekehrten Vorzeichen führte in St. Ingbert Ende März tatsächlich zu einem Unfall: Hier hatten einer oder mehrere Unbekannte offensichtlich mit Absicht eine Falle für Radfahrer gebaut. Auf der (anders als im Falle der Saarbrücker Trails) genehmigten Mountainbike-Strecke „Die Pur“ war ein rund 40 mal 50 Zentimeter breites und etwa 38 Zentimeter tiefes Loch ausgehoben und anschließend mit Blättern aufgefüllt und abgedeckt worden. Ein 61-jähriger Radfahrer übersah es und überschlug sich, kam aber glücklicherweise mit ein paar blauen Flecken davon.

Und in Neunkirchen? „Uns sind bisher keine solchen Fälle bekannt, in denen Radfahrer oder Wanderer in der Region Neunkirchen zu Schaden gekommen sind“, erklärt Lisa Grandke, Sprecherin der Tourismus- und Kulturzentrale Neunkirchen der SZ auf Nachfrage. Nichtsdestotrotz gebe es auch hier immer wieder Konflikte zwischen „einzelnen Waldnutzergruppen wie Wanderern, Läufern, Spaziergängern, Geocachern, Gassigehern und Radfahrern/Mountainbikern“. Hierzu gingen bei der Tourismuszentrale allerdings „nur einzelne Beschwerden ein“, so Grandke weiter. „Wir nehmen das Thema selbstverständlich sehr ernst.“

Ähnlich wie in anderen saarländischen Landkreisen werden seit Beginn der Corona-Pandemie die Neunkircher Wanderwege viel stärker frequentiert. Konkrete Zahlen gebe es dazu nicht, aber die Nachfrage an Broschüren und Flyern habe laut Grandke ebenso stark zugenommen wie auch die Zugriffszahlen auf die Wege in der Touren-App des Saarlandes. Das führte an schönen Wochenenden bereits zu Parkplatzproblemen, auch Vandalismus (beispielsweise an Informationstafeln und Rastplätzen) und Umweltverschmutzung durch eine „höhere Müllbelastung“ habe zugenommen.

Schlimmere Vorfälle gab es bisher laut Tourismuszentrale nicht. Die Äste auf dem 12-Weiher-Weg waren dort bis zur Anfrage der SZ nicht gemeldet worden. Nun werde man aber tätig: „Wir haben mit der Stadt Neunkirchen als Wegbetreiberin des 12-Weiher-Weges und dem ehrenamtlichen Wegepaten Rücksprache gehalten“, erklärt Grandke. Diese würden nicht von böser Absicht ausgehen. In diesem Bereich habe es kürzlich Fällungen gegeben, denkbar sei auch ein Streich zu Hexennacht. Allgemein empfiehlt Grandke, Mängel und Hindernisse auf Wanderwegen der Tourismuszentrale zu melden. Dies sei telefonisch und schriftlich möglich, außerdem gibt es auf der Website der Tourismuszentrale im Bereich Wandern einen „Mängelmelder“.

Ein Loch, abgedeckt mit Blättern, brachte in St. Ingbert Ende März einen Radfahrer auf einem Wanderweg zu Fall. Der 61-Jährige überschlug sich, wurde glücklicherweise aber nur leicht verletzt. Foto: Matthias Becker

Lisa Grandke, Sprecherin der Tourismus- und Kulturzentrale Neunkirchen. Foto: Jasmin Alt