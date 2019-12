Tanzshow in Merzig : Eine Reise vom Stepptanz bis zum Freestyle

Die Gruppe „Don’t Stop the Music“ macht am Samstag, 4. Januar, in Merzig Station. Foto: Martin Häusler

Merzig Für die Tanzshow „The Evolution Of Dance“ hebt sich am kommenden Samstag, 4. Januar, 20 Uhr, der Vorhang in der Merziger Stadthalle. Die Künstler der Gruppe „Don’t Stop the Music“ gelten als erstklassige Performer in ihrem gewählten Tanzbereich: Sie bieten Stepptanz, klassisches Ballett, Breakdance, modernen Freestyle und Streetdance sowie einige beeindruckende Superstar-Cover.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von red

In den frühen Jahrzehnten, als Stepptanz noch immer populär war, entwickelte sich der Swing zum neuen angesagten Tanzstil Nordamerikas. Die wohl bekannteste Variante ist der Charleston, welcher nach der Stadt seiner Entstehung benannt wurde.

Bis in die 60er Jahre blieb der Swing beliebt und entwickelte sich dann langsam zum Rock’n’Roll weiter. Dieser verursachte später eine gewaltige Diskobewegung in den angesagten Clubs von New York und anderen US-amerikanischen Städten. Michael Jacksons und Madonnas beeindruckende neue Klänge der 80er Jahre brachten einen völlig neuen, einzigartigen Tanzstil mit sich, insbesondere bei jüngeren Generationen.

Heute wird die Jugend vor allem von aufgeschlossenen Künstlern wie Lady Gaga beeinflusst. Sie ist bekannt für ihre selbstbestimmten Botschaften, extravagante Kleidung und beeindruckenden Tanzshows. „Don’t Stop the Music“ präsentiert dem Publikum einen Hit nach dem anderen, wobei jede Nummer die Essenz ihrer Epoche widerspiegelt, wie es in der Ankündigung heißt.