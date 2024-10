„Flamme der Solidarität“ 500 Menschen demonstrieren gegen Stellenabbau bei Thyssenkrupp in Lockweiler

Die „Flamme der Solidarität“ brannte am Dienstagvormittag auf dem Parkplatz von Thyssenkrupp in Lockweiler. Rund 500 Mitarbeiter des Werkes, Delegationen von Thyssenkrupp-Werken im Saarland und Abordnungen saarländischer Unternehmen demonstrierten in Lockweiler gegen den geplanten Stellenbau in dem Werk. „Zukunft statt Kündigung“ riefen die Teilnehmer.