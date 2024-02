Niederlage nach Sekunden Die MS Merzig sinkt schneller als die Titanic

Zur geheimen Lagebesprechung finde ich mich um 15.35 Uhr im Rathaus ein. Und gewinne Hoffnung: Zwischen kindshohen Bootsattrappen mit der Aufschrift MS Merzig (versehen mit Abbildungen eines sinkenden Schiffes, oh weia), hellblauen Papierschiffchen und kunterbunten Rettungsringen empfängt mich Kapitän Marcus Hoffeld. Mit dieser schnatzen Uniform haben wir gute Chancen, denke ich mir, zumal just in dem Moment eine Delegation der Bundeswehr eintrifft. „Bitte an Bord kommen zu dürfen“, meldet sich Merzigs Ortvorsteher Alexander Boos an. Als Unterstützer haben sich auch Martina Holzner, SPD-Fraktionschefin im Stadtrat, nebst weiteren Kommunalpolitikern und Viezkönigin Jule I. samt Prinzessin Jasmin eingefunden. Musik schallt über die Flure, der Punk ist nicht tot, verkünden Banner vor dem Bürgerbüro. Was soll da noch schiefgehen?