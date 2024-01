Staubwedel, Sekt und ein Stripper Hunderte Hausfrauen feiern in Tünsdorf

„Drei Jahre ohne euch!“ – so glücklich kann nur der Mann sein, der seit 2011 sein Herz an die Hausfrauen verloren hat und endlich wieder eine Riesen-Party in der Mehrzweckhalle steigen lässt. Die Rede ist von Jörg Hupperich, seines Zeichens Ortsvorsteher von Tünsdorf, ehemaliger Karnevalsprinz von Nohn und Prinz des Jahres im Saarland. Alle verfügbaren 600 Karten wurden am Weihnachtsmarkt der Freiwilligen Feuerwehr Tünsdorf verkauft, rund 70 Helfer haben das Event mit auf die Beine gestellt, und das Orgateam „Jörgis Hausfrauen“ sowie die Freiwillige Feuerwehr sorgten für einen reibungslosen Ablauf.