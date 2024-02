Fastnacht 2024 Sänger sorgen auf Niederlosheimer Kappensitzung für Partystimmung

Die ausverkaufte Narhalla in Niederlosheim verwandelte sich am Samstag zur Kappensitzung des KV „Mir gän os net“ in einen Tempel der guten Laune. Natürlich konnten die Akteure wie jedes Jahr mit kreativen Tänzen und witzgeladenen Büttenreden punkten. Vor allem brachte aber eine Reihe von Stimmungskanonen die Halle zum Beben.