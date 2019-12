Besonderer Kino-Tag : Der Mann, der „Cleo“ in Szene setzte

Die ganze Familie Louis ließ sich den Film von Johannes Louis in Wadern nicht entgehen (von links): Paulina, Bruder Alexander, Florian, Jenny, Benjamin und Margret Louis. Foto: a-n

Wadern Die Filmfreunde Wadern hatten Johannes Louis, den Kameramann des Kinomärchens, zu Gast, einen gebürtigen Weiskircher.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Dieter Ackermann

Um gute Ideen waren die Filmfreunde der Lichtspiele Wadern noch nie verlegen. Kaum hatten sie herausgefunden, dass ein gebürtiger Weiskircher verantwortlicher Kameramann des aktuellen Kinomärchens „Cleo“ ist, nahmen sie flugs den Kontakt zu Margret Louis auf. Die Geschäftsfrau (Café Louis) ist schließlich die Mutter von Johannes Louis, der in Berlin mit seiner Kameraführung an der Seite des Regisseurs Erik Schmitt das Großstadtmärchen „Cleo“ für die deutschen Kinos in Szene gesetzt hatte.

Und kaum hatten die Filmfreunde zusätzlich in Erfahrung gebracht, dass Louis auch in diesem Jahr das Weihnachtsfest im Kreis der Familie in Weiskirchen feiern wird, war wenig später verabredet, dass er am vierten Advent bei der Vorführung von „Cleo“ in den Lichtspielen Wadern interessierten Besuchern dieser kostenlosen Aufführung Rede und Antwort stehen würde.

Info Auf der Suche nach der magischen Uhr Mit dem Großstadtmärchen „Cleo“ hat Regisseur Erik Schmitt mit Kameramann Johannes Louis aus Weiskirchen an seiner Seite die Berliner Antwort auf „Die fabelhafte Welt der Amelie“ geschaffen. Visuell überraschend und mit viel Liebe zum Detail erzählt der Film von der verträumten Cleo, deren größter Wunsch es ist, die Zeit zurückzudrehen – mit Hilfe einer magischen Uhr, die seit den 1920ern verschollen ist. Gemeinsam mit Abenteurer Paul begibt sie sich auf einen aufregenden Trip durch das pulsierende Berlin, bei dem Cleo nicht nur auf verrückte Typen und urbane Legenden trifft, sondern auch Paul langsam näher kommt. Angekommen im Untergrund Berlins muss sich Cleo die wichtigste aller Fragen stellen: Soll sie die Zeit überhaupt zurückdrehen? Diese Frage stellten sich letztlich auch die Besucher des Films in den Lichtspielen Wadern.

Begrüßt wurden die Zuschauer und natürlich vor allem der prominente Gast vom ersten Vorsitzenden der Filmfreunde, Hans Peter Ebert. „Wir wollen hier grundsätzlich ein bisschen was anders machen“, sagte er, „heute bieten wir sogar etwas ganz Besonderes!“ Damit hieß er „einen Hochwälder, der sein Glück in der weiten Welt gefunden hat“, in den Lichtspielen willkommen. Louis seinerseits schilderte mit wenigen Sätzen, wie er nach dem Studium (Psychologie und Politik) in Berlin nicht zuletzt durch den eher zufälligen Kontakt zu Regisseur Schmitt den Beruf gefunden hat, der ihn mit seiner Kombination von Technik und Kreativität in der faszinierenden Atmosphäre der Filmschaffenden bis heute nicht mehr losgelassen hat.

Als Ebert dann konkreter nachfragte, ob er sich als prominenter Kameramann eher als eine Art Dienstleister des Regisseurs versteht, sah Johannes Louis den Zeitpunkt gekommen, da mal was – in aller Freundschaft – geradezustellen. „Ich sehe mich nicht als Dienstleister, sondern eher als Partner des Regisseurs, mit dem ich mich vor und während der Dreharbeiten über die optimale Umsetzung des angedachten Drehbuchs ständig austausche. Meine Bilder sollen die zu erzählende Geschichte unterstützen – aber nicht darüber stehen.“

Was er damit meinte, offenbarte sich wenig später auf der großen Leinwand des traumhaften Kinos, als die Berlinerin Cleo (als Kind und überwiegend als junge Frau) gegen Ende einräumte: „Ich habe die Zeit zurückgedreht und dabei gegen die Regeln verstoßen.“

Die zum Teil ebenso überraschende wie raffinierte Kameraführung von Louis führte dem Publikum immer wieder ohne Worte die Ideen des Regisseurs vor Augen. Das Märchen von Cleo, die im Inneren des Berliner Teufelsberges (gibt’s tatsächlich) die Uhr als Schatz sucht, mit der sie die Zeit zurückdrehen will, fügt sich für die Zuschauer in bezaubernden Bildern und mitreißenden Dialogen zum Schluss als ein emotionales Mosaik zusammen, das vom Publikum völlig zu Recht mit anhaltenden Applaus honoriert wurde. Mitten im Saal ließ sich auch die ganze Familie Louis von der besonderen Atmosphäre „einfangen“, so dass selbst der fünfjährige Benjamin Louis als jüngster Neffe des Kameramannes versicherte: „Das war echt cool!“

Die Gelegenheit, nach der Vorführung noch Fragen stellen zu können, ließ sich auch die SZ nicht entgehen. Vor dem Hintergrund, dass Cleo in einem unterirdischen Bunker aus dem zweiten Weltkrieg der sagenhaften Uhr nachspürte, bot sich die Frage an Louis an, ob er diesen Filmstoff auch in seiner Heimatgemeinde Weiskirchen statt in Berlin drehen könnte.

Schließlich steht heute in dem Heilklimatischen Kurort – wie auch Louis weiß – ein leerstehendes Mutter-Kind-Kurhaus auf den Ruinen eines Militärhospitals aus dem zweiten Weltkrieg. Seine Antwort: „Eine interessante Idee, mit der ich mich noch mal beschäftigen werde.“

Der Weiskircher Kameramann Johannes Louis präsentierte mit den Filmfreunden der Lichtspiele Wadern seinen Film „Cleo“. Foto: a-n