Das Schicksal der Familie Amiri „Nachts plagen mich endlich nicht mehr die Albträume“ – sie flüchteten von Afghanistan nach Wadern

Der zweieinhalb Jahre alte Rayan hat die alte Heimat seiner Familie nie kennengelernt. Sein Vater, Basir Amiri (42), ist mit seiner damals schwangeren Frau Farzana, drei Töchtern und einem Sohn vom afghanischen Herat vor dem Terrorregime der Taliban über das iranische Teheran nach Deutschland geflüchtet. Nach Zwischenstationen in Frankfurt und Lebach war die Familie am 2. Dezember 2021 in Wadern angekommen, wo auch der kleine Rayan gesund zur Welt gekommen ist. Die deutsche Sprache beherrscht er inzwischen fast fließend. „Mit angekommen meine ich die Tatsache, dass ich meine Familie hier in Wadern endlich in Sicherheit weiß, und dass mich nachts nicht mehr die Albträume plagen, die mich zuletzt in Herat kaum noch Schlaf finden ließen“, sagt Amiri.