Schulanfang in Reimsbach : Die Sonne lacht zur Einschulung der Kinder in Reimsbach

Die Schülerinnen und Schüler der Klasse 1.1 mit ihrer Lehrerin Marina Klass-Biewer (rechts), Schulleiterin Traude Lenhof (links) und Pastor Helmut Mohr (Zweiter von rechts). Foto: Norbert Becker

REIMSBACH Strahlender Sonnenschein und strahlende Gesichter herrschten am ersten Schultag an der Grundschule Reimsbach, zu dem die SZ auch stellvertretend für die beiden anderen Grundschulen der Gemeinde Beckingen in Beckingen und Düppenweiler zu Gast war.