Jeder ist eingeladen Rat des Pastoralen Raum plant erste Versammlung in Losheim

Losheim am See · Zum Treffen am Samstag, 24. Februar, sind alle eingeladen, die mithelfen wollen, kirchliches Leben im Hochwald zu gestalten.

14.02.2024 , 18:01 Uhr

Das Leitungsteam des Pastoralen Raumes Wadern, von links: Diplombetriebswirt Stefan Koch, Pastoralreferentin Tanja Buchheit-Thewes und Pfarrer Axel Feldmann. Foto: Ute Keil

Von Ute Keil

Für viele katholische Christen ist der Begriff „Pastoraler Raum“ noch mit einigen Fragezeichen versehen. Bis Dezember 2021 gab es im damaligen Dekanat 19 Pfarreien mit jeweils einem eigenen Pfarrgemeinderat. Ein empfindlicher Schwund an Priestern sowie haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeitern machte es notwendig, das kirchliche Leben neu zu strukturieren.