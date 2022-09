Coronazahlen im Landkreis Merzig-Wadern : 70 neue Coronafälle im Kreis, die Inzidenz liegt bei 336,04

Kreis Merzig-Wadern Das Coronavirus verbreitet sich auch im Landkreis Merzig-Wadern weiter mit neuen Infektionen.

Im Landkreis Merzig-Wadern sind 70 neue Corona-Fälle registriert worden. Diese, heißt es aus dem Grünen Kreis am Dienstag weiter, verteilen sich auf 28 Neuinfektionen in der Kreisstadt Merzig, drei in der Stadt Wadern, eine in der Gemeinde Mettlach, 25 in der Gemeinde Beckingen, drei in der Gemeinde Perl, jeweils fünf Neuinfektionen gab es in der Kur-Gemeinde Weiskirchen und der Gemeinde Losheim am See. 48 weitere Personen gelten im Landkreis seit der letzten Meldung vom Freitag als genesen. Die Sieben-Tage-Inzidenz im Kreis wird mit 336,04 angegeben.