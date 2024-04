Autoübergabe GewinnSparen in Wadern Ein Peugeot 308 geht an Sparkassen-Teilmarktleiter aus Wadern

In der Welt des Gewinnsparens gibt es einen neuen lokalen Gewinner: Edmond Rogova, Teilmarktleiter Wadern der Sparkasse Merzig-Wadern. Im Oktober fiel der Hauptgewinn auf seine Losnummer. Und das nicht zum ersten Mal – er durfte sich in der Vergangenheit bereits über kleinere Gewinne freuen.Rogova, seit 2004 bei der Sparkasse, kam ursprünglich als Praktikant an Bord und ist geblieben, wie die Sparkasse in einem Pressetext mitteilt.