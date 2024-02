LIVE Liveblog zur Fastnacht Weiberfastnacht im Saarland: Wo die Narren heute überall die Rathäuser stürmen

Am heutigen Fetten Donnerstag geht es für die Narren im Saarland endlich los. Bis Aschermittwoch liegt die Macht im Saarland in der Hand der Karnevalisten. Doch dazu müssen sie zunächst die Rathäuser erstürmen. Alles zum närrischen Treiben in unserem Live-Ticker.

08.02.2024 , 10:13 Uhr

Foto: BeckerBredel