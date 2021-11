Fechten : TV Homburg feiert ersten Mannschaftstitel überhaupt

Die Fechter des TV Homburg (von links): Manuel Berrang, Janis Schwarz, Norbert Feß und Lars Imbsweiler. Foto: Verein

Homburg Vier Fechter des TV Homburg haben vor Kurzem an den offenen Landesmeisterschaften der Aktiven in Oberwürzbach teilgenommen. Insgesamt waren 23 Teilnehmer aus Rheinland-Pfalz, Baden Nord und dem Saarland am Start.

In Setzrunden ging es um die Qualifikation für die Hauptrunde.

Der Homburger Lars Imbsweiler holte bei einer Niederlage vier Siege. Auch seine Clubkollegen Manuel Berrang und Janis Schwarz konnten sich für die nächste Runde qualifizieren. Imbsweiler gewann dann gegen Hardy Dörr vom TuS Neunkirchen mit 15:4. In der Runde der letzten Acht unterlag er dem späteren Sieger Alexander Bappert von der TG Frankenthal mit 10:15 und wurde am Ende Siebter. Schwarz musste sich Bappert mit 7:15 geschlagen geben und belegte Rang 13. Berrang unterlag dem späteren Silbermedaillen-Gewinner Max Straub vom ATSV Saarbrücken mit 5:15 und landete auf dem 15. Platz.

Aufgrund dieser guten Einzelergebnisse rechneten sich die Homburger für den Mannschaftswettbewerb eine Siegchance aus. Dieser Teil der Titelkämpfe war nur für saarländische Mannschaften ausgeschrieben. Das Finale gegen die TG Rohrbach war kaum an Spannung zu überbieten. Am Ende setzte sich der TV Homburg mit 45:42 durch. „Für uns war dies der erste Mannschaftstitel bei den aktiven Männern überhaupt“, freute sich Trainer Norbert Feß.