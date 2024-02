Burgerstürmung Kirkel Die Kirkeler Burg ist in Narrenhand

Burgherr Frank John streckte gegen 17.30 Uhr am fetten Donnerstag die Waffen, es war nichts mehr zu machen, die Burg war verloren und wird nun bis Fastnachtsdienstag fest in der Hand der Narren sein. Obwohl Frank John sich tapfer verteidigte und sogar großmundig verkündete, nur „mit dem Tod“ weichen zu wollen, hatte er keine Chance, was letztlich der Feigheit – man könnte auch sagen der weisen Einsicht – von Ritter Peter Steffen zu verdanken war, der nämlich zum Feind überlief und mit den vor der Tür stehenden Narren gemeinsame Sache machte und sie hereinließ.