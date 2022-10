Aktion auf Autobahn-Rastplatz Homburg : DGB klärt Lkw-Fahrer über ihre Rechte auf

Madalina Dudas (links) und Claudia Szemmelroth klären den Lkw-Fahrer Viacheslav Parandiuk über seine Rechte auf. Foto: BeckerBredel

Homburg Gewerkschafter informieren Fahrer auf Rastplatz Homburg und kritisieren Ausbeutung durch Subunternehmen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von BeckerBredel

Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) hat am Samstag auf dem Rastplatz Homburg in Richtung Kaiserslautern Fahrer über ihre Arbeitsrechte aufgeklärt. Neun Helfer der „Saarländischen Beratungsstelle für Wanderarbeit und mobile Beschäftigte“ und der „arbeitsrechtlichen Beratungsstelle für Geflüchtete und Drittstaatler, Faire Integration“ sowie des DGB-Projekts „Faire Mobilität“ informierten zwei Stunden lang die Fahrer in ihrer jeweiligen Muttersprache.

„Als Lkw-Fahrer hat man keine Chance, in Europa faire Arbeit zu finden. Viele deutsche Speditionen geben ihre Arbeit an Subunternehmen ab, die die Menschen ausbeuten. Gerade Menschen aus Osteuropa und Nicht-EU-Staaten sind auf die Arbeit angewiesen. Sie haben keine andere Möglichkeit. Für sie heißt es, entweder ausgebeutet zu werden oder gar nicht zu arbeiten“, erklärt Michael Wahl von „Faire Mobilität“.

Die meisten LKW-Fahrer lebten unter menschenunwürdigen Verhältnissen: „Die 45-Stunden-Pause, die sie nehmen müssen, verbringen sie auf dem Rastplatz. Hier waschen sie ihre Wäsche mit Wasser aus einem Kanister, essen und schlafen in den Fahrerkabinen. Das ist nicht erlaubt, denn bei dem Lärm an Raststätten kann sich kein Mensch richtig ausruhen.“ Er finde es wichtig, die Menschen über ihre Rechte aufzuklären.

Auch Egbert Ulrich, Projektleiter bei den Beratungsstellen „Wanderarbeit und mobile Beschäftigte“ und „Faire Integration“, redet mit den Fernfahrern: „An diesen Raststätten herrscht das geballte Elend. Die Menschen können hier nicht weg und müssen wochenlang in den LKWs leben. Ich würde mir wünschen, dass sie gerecht entlohnt werden, denn es kann nicht sein, dass in unserem Land, zu unserem Nutzen Leute ausgebeutet werden. Wir können nicht tatenlos zusehen, wie so etwas geschieht, nur um unseren Reichtum zu fördern.“ Die Beratungsstellen haben nach Angaben Ulrichs in den vergangenen Jahren über 2500 Beratungen gemacht, und jedes Jahr steigt die Zahl. „Wir haben regelmäßig Aktionen, in denen wir Arbeitnehmer auf dem Bau, in der Fleischindustrie und in Gaststätten beraten“, erklärt Ulrich. Er wisse auch, dass ein Großteil der angesprochenen Personen trotz Beratung nichts an ihrer Situation ändern werden: „Wir geben den Menschen die Informationen, aber springen müssen sie selbst. Das ist für viele sehr schwierig, aber über jeden Menschen, der seine gerechte Bezahlung und seinen gerechten Urlaubsanspruch erhalten hat, freue ich mich.“