Fastnacht : Hier tragen Ballettmäuse auch mal „Wambe“

Dudweiler Die Narren des Heimat- und Kulturvereins (HKV) Dudweiler Nord 1970 feierten mit Spaß und einer verspäteten Ehrung.

Bei so viel Narretei muss auch mal Zeit für ein bisschen Ernst sein. In der Vorwoche wurden zwar alle Trainerinnen und Trainer geehrt, ein Mann in ähnlicher Funktion wurde aber vergessen: Heinz-Peter Weiland, musikalischer Leiter der Stimmungsgruppe Riwwerbrings. Dieser Fauxpas wurde am Samstagabend bei der 2. Galakappensitzung nun richtiggestellt. „Das ist mir so was von unangenehm“, stellte Stefan Schorr von den Riwwerbrings klar und fügte hinzu: „Das soll nie wieder vorkommen.“ Weiland wiederum, Texter, Arrangeur und Komponist, nahm es gelassen, und so konnten die Narren des Heimat- und Kulturvereins (HKV) Dudweiler Nord 1970 stimmungsvoll weiterfeiern.