Traditionen, Bräuche und kulturelle Vielfalt Saarländische Fastnacht wird Immaterielles Kulturerbe

Ob „Faasenachd“, „Faasend“ oder „Föösend“: Die saarländische Fastnacht gehört jetzt zum Immateriellen Kulturerbe des Landes. Das hat am Freitagabend ein Expertengremium in Saarbrücken beschlossen. Mit dem Immateriellen Kulturerbe unterstützt die UNESCO seit 20 Jahren Erhalt und Weitergabe lebendiger Traditionen in den Bereichen Tanz, Theater, Musik, Naturwissen, Handwerkstechnik und mündlicher Überlieferung. Es gibt internationale, nationale und regionale Verzeichnisse.