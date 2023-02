Feiern im Überblick : Die besten Premabüba-Alternativen: Wo es an Fastnacht im Saarland richtig hoch hergeht

Die „Barmherzigen Plateausohlen“ sind am Fasnachtssamstag zu Gast in der Illinger Illipse. Dort erwartet Besucher jede Menge Live-Musik unter dem Motto „Schlager Jeck – Kölle trifft Schlager“. Foto: Marko Völke

Saarbrücken Die saarländischen Narren starten in die heiße Phase der laufenden Session. Die beiden größten Hallen-Fastnachts-Veranstaltungen der Region, der Premabüba und die Weiberfaasenacht, fallen dieses Jahr aus. Welche Alternativen gibt es?

Statt Narren sind in der Saarbrücker Congresshalle an den tollen Tagen die Bauarbeiter los und statt Party-Rhythmen tönt Baulärm durch die Säle. Wegen der laufenden Brandschutzmaßnahmen fallen 2023 die beiden größten Hallen-Fastnachts-Veranstaltungen der Region, der Premabüba und die Weiberfaasenacht aus (wir berichten). Aber welche Alternativen gibt es für Partywillige? Wir haben einige Beispiele zusammengestellt:

Bereits 2007 wurde der große Saal der Congresshalle umgebaut und der Premabüba musste ausfallen. In den anderen Räumlichkeiten feierte damals „Saarlands Narren Ball“, kurz „SaNaBa“ erfolgreich seine Premiere. Veranstaltet wurde dieser von der Tanzschule Bootz-Ohlmann. In deren Eventlocation Saarrondo im Saarbrücker Quartier Eurobahnhof, feiert der „SaNaBa“ nun am Samstag, 18. Februar, 20 Uhr, seine Rückkehr. Die Besucher dürften sich auf viel Fastnachts- und Tanz-Musik sowie -Animationen freuen, heißt es von den Veranstaltern. Als spezieller Gast mit dabei ist der Comedian und Schauspieler Willi Fries, der als Haus- und Hof-Butler für einige Überraschungen sorgen soll.

Die Veranstaltungsreihe unter dem Titel „Fastnacht hoch vier“ im Saarrrondo startet allerdings bereits am Freitag, 17. Februar, 20 Uhr, mit Kalibo und seinem Magic-Comedy-Dinner. Die Gäste erwarte ein Abend voller Überraschungen, Zauberei, einem Drei-Gänge-Buffet und Comedy, erklärt der Veranstalter und ergänzt: Zuweilen wird auch der ein oder andere Zuschauer in die Show integriert…

Nach dem „SaNaBa“ treten am Sonntag, 19. Februar, 18 Uhr, Schorsch Seitz, Jolanda Jochnachel und Jens Gabler gemeinsam unter dem Titel „Fifty Shades of Fasel Ohmed“ auf. Am Rosenmontag, 20. Februar, 9 bis 13 Uhr, darf zunächst bei einem rustikalen Frühstücksbuffet ausgiebig geschlemmt werden. Den Abschluss der närrischen Tage im Saarbrücker Saarrondo bildet am Rosenmontag, 16 bis 19 Uhr, die Kinderminidisco.

Im Big Eppel in Eppelborn wird bereits am Fetten Donnerstag, 16. Februar, gefeiert. Ab 19.11 Uhr sorgt DJ Ralf Zitt für Unterhaltung. Um 20.11 Uhr tritt dort die Partyband „Die Hütten Rocker“ auf. Die jungen Musiker aus der Pfalz spielen Titel aus den aktuellen Charts, Feten- und Après Ski-Hits, einige Rock-Songs und „Klassiker aus allen Epochen“, so der Veranstalter.

Im Event-Haus Alte Schmelz in St. Ingbert steigt am Samstag, 18. Februar, ab 20 Uhr, eine Faschingsparty mit Live-Musik der Band Partyräuber, den DJs Higheffect und DJ Balance sowie weiteren Specials. Die Gruppe Partyräuber sorge seit Jahren „für ausgelassene Stimmung auf dem Münchner Oktoberfest und der Cannstatter Wasen“, so der Veranstalter. Einlass ist ab 18 Jahren.

„Schlager Jeck – Kölle trifft Schlager“ heißt es dagegen am Samstag, 18. Februar, in der Illinger Illipse. Die Besucher erwartet Live-Musik von den Bands Barmherzigen Plateausohlen und Hey Kölle. Während die Barmherzigen Plateausohlen sich auf Faasend- und Schlagermusik spezialisiert haben, singt Hey Kölle getreu ihrem Namen in Köllner Mundart. Die Musiker spielen Klassiker, „aber auch frische Ohrschmeichler aus der Fastnachts-Hochburg“, so der Veranstalter. Einlass ist um 17.30 Uhr.

Tickets für die Veranstaltungen in Eppelborn, St. Ingbert und Illingen finden Sie unter www.ticket-regional.de.

Nicht in einer Halle, sondern im Festzelt hinter dem Rathaus steigt in Saarwellingen 2023 erstmals der „Wellinger Faasend Marathon“ mit Live-Musik. Den Auftakt bildet der Greesenball am Fetten Donnerstag, 16. Februar, ab 18 Uhr. Zu den Beats von DJ Calvin Leek darf ausgiebig gefeiert werden. Weiter geht es am Faasendsamstag, 18. Februar, ab 18 Uhr, unter dem Motto „Faasend meets Mallorca“. Auf der Bühne stehen die Live-Band Members und einige Ballermann-Partymacher, unter anderem auch Ikke Hüftgold. Am Faasendsonntag, 19. Februar, startet um 15 Uhr die „Große Kinderkappensitzung“ im Festzelt. Dort wird unter anderem der Magier Maxim Maurice auftreten. Und am Rosenmontag, 20. Februar, bildet die Partyband „Frontal“ den Abschluss des „Wellinger Faasend Marathon“.

Karten für die Kinderkappensitzung gibt es nur an der Tageskasse. Tickets für die restlichen Veranstaltungen in Saarwellingen sind unter <wellingerfassendmarathon.ticket.io> erhältlich.

Während es in früheren Jahren auch oft in kleineren Orte der Region an den närrischen Tagen überregional bekannte Bälle gegeben hat, sind dem Verband saarländischer Karnevalsvereine (VSK) dieses Jahr nur wenige solcher Hallen-Veranstaltungen bekannt. Eine davon ist der „Turboball“ in Hülzweiler des Karnevalsverein „Die Bollen“. Im Haus für Kultur und Sport darf am Samstag, 18. Februar, 20 Uhr, gefeiert werden. Karten gibt es unter anderem beim offiziellen Vorverkauf am Dienstag, 14. Februar, und anschließend beim Schuh- und Schlüsseldienst Stefan Käfer in Hülzweiler.

Auch der Musikverein Ommersheim veranstaltet eine Fastnachtsparty: Am Samstag, 18. Februar, 20.11 Uhr, startet der traditionelle Ball „MuBa“ in der Saarpfalz-Halle Ommersheim. Für Stimmung soll die Partyband Firma Holunder sorgen.